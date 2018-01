SeattleDie Kaffeerestaurant-Kette Starbucks hat Anlegern trotz Rekorderlösen zum Jahresende keine Freude machen können. In den drei Monaten bis Ende Dezember legte der Umsatz im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar (4,9 Mrd Euro) zu, wie Starbucks am Donnerstag mitteilte. Der Überschuss wurde dank eines großen Sondererlöses sogar auf 2,3 Milliarden Dollar verdreifacht. Das bereinigte Ergebnis sank indes leicht auf 1,1 Milliarden Dollar.

Bei Investoren kamen die Zahlen nicht gut an, die Aktie fiel nachbörslich um über drei Prozent. Vor allem der Ausblick missfiel: Starbucks warnte, dass beim Absatz 2018 nicht mit großen Sprüngen zu rechnen sei. Bereits im Weihnachtsquartal waren die Verkäufe im US-Heimatmarkt unter den Erwartungen der Analysten geblieben. Wegen der niedrigeren Unternehmenssteuern in den USA hob Starbucks die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr dennoch deutlich an