BerlinDie Tage von Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld am neuen Hauptstadtflughafen sind nach zwei Jahren gezählt. Mühlenfeld hat nach Handelsblatt-Informationen bereits am Wochenende eine vorzeitige Vertragsbeendigung unterzeichnet. Darüber hatte zuerst der „Tagesspiegel“ berichtet.

Neuer Chef der Berliner Flughäfen könnte laut Medienberichten möglicherweise der Staatssekretär der Senatskanzlei, Engelbert Lütke Daldrup, werden. Im Gespräch gewesen war neben externen Kandidaten auch der Verkehrsstaatssekretär des Bundes, Rainer Bomba (CDU). Der sprach am Montag aber von einer „Fabel“. Er stehe für die Geschäftsführung nicht zur Verfügung und bleibe Aufsichtsrat, sagte er dem „Tagesspiegel“. Zugleich deutete er an, dass es bei der Sondersitzung des Aufsichtsrats dieses Mal eine Lösung geben könnte. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“

Die geplante Ablösung Mühlenfelds war in der Nacht zu Donnerstag am Widerstand Brandenburgs gescheitert. Das Land signalisierte am Wochenende aber, möglicherweise einzulenken. Der Trennung von Mühlenfeld könne Brandenburg nur zustimmen, „wenn es eine fachlich qualifizierte direkte Nachfolge gibt“, sagte ein Regierungssprecher.