Toronto/New YorkDer nordamerikanische Kaufhof-Eigner Hudson's Bay (HBC) gerät wegen seines Engagements im Einzelhandel unter Druck eines Anlegers. Wenn der Konzern an diesem Geschäftszweig festhalten wolle, solle er sich von der Börse verabschieden, forderte der für sein aggressives Geschäftsgebaren bekannte Anteilseigner Jonathan Litt am Montag in einem CNBC-Interview.

Zuvor hatte Litt ein einem Brief an HBC verlangt, das Unternehmen solle sich weniger auf sein Warenhausgeschäft konzentrieren und stattdessen aus seinem umfangreichen Immobilienbesitz Profit schlagen. Zu Hudson's Bay gehört vor allem die US-Einzelhandelskette Saks Fifth Avenue mit ihrer Vorzeige-Filiale auf der gleichnamigen Straße in Manhattan.