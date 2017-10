KölnDie mit Umsatzrückgängen und roten Zahlen kämpfende Warenhauskette Kaufhof will in Zukunft behutsamer mit Rabattaktionen umgehen. „Wir sind weg von der Rabattitis. Es war ein Fehler, wochenlang komplette Sortimente zu rabattieren“, sagte der Kaufhof-Einkaufschef Edo Beukema im Gespräch mit der Branchen-Zeitschrift „Textilwirtschaft“. Die allzu großzügige Rabattpolitik der Kaufhauskette nach der Übernahme durch den kanadischen Konzern HBC war zuvor bereits vom Betriebsrat kritisiert worden.

Der Kaufhof steckt zurzeit in der Krise. Die Geschäfte laufen nicht so gut wie erhofft. Wegen der wirtschaftlichen Probleme will das Management in Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi Einschnitte bei Löhnen und Gehältern der 21.000 Mitarbeiter durchsetzen. Die Gewerkschaft fordert jedoch vor möglichen Zugeständnissen ein tragfähiges Zukunftskonzept für die Warenhauskette.