MünchenNiemand verkauft so viele Trikots und Turnschuhe in Amerika wie Nike. Aber der Siegeszug der Marke in den Sportgeschäften der USA scheint langsam zu Ende zu gehen. In dem am 28. Februar abgeschlossenen dritten Quartal des Geschäftsjahres sei der Umsatz im größten Sportmarkt der Welt lediglich um drei Prozent geklettert. Das teilte Nike am späten Dienstagabend mit.

Das liegt nicht zuletzt am Vormarsch des deutschen Rivalen Adidas. Im vergangenen Quartal ist der US-Umsatz der Marke mit den drei Streifen um fast ein Drittel in die Höhe geschossen. Adidas nimmt viel Geld in die Hand, um mehr Platz in den Regalen der amerikanischen Sporthändler zu erobern. Das zahlt sich ganz offenbar aus.