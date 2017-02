Martin Deboo von der Investmentbank Jefferies warf die Frage auf, ob manche oder alle Lebensmittel-Marken von Unilever bei Kraft nicht doch gut aufgehoben sein könnten. Nach britischem Übernahmerecht darf Kraft aber erst wieder in sechs Monaten mit Unilever Fusionsgespräche führen. In Bankenkreisen hieß es, auch Spekulationen über einen Kraft-Vorstoß bei Mondelez („Milka“, „Tuc“) würden nun neue Nahrung erhalten. Michael Hewson von Online-Broker CMC Markets konstatierte, jedenfalls werde die Lebensmittelbranche als Sektor im Blickpunkt bleiben, in dem weitere Fusionen möglich seien.

Am Londoner Aktienmarkt wurden Unilever-Papiere aus den Depots geworfen. Der Kurs fiel um sieben Prozent, nachdem er am Freitag in Erwartung eines Deals noch 13 Prozent gestiegen war. In ihrem Sog gaben in Frankfurt gegen den positiven Markttrend Henkel ein Prozent und Beiersdorf zwei Prozent nach. Kraft verloren in Frankfurt 2,5 Prozent. An der Wall Street hatten sie am Freitag elf Prozent zugelegt.