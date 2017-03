Landwirte, unterstützt von Arbeitern und aus den Städten mobilisierten Schülern, transportieren derzeit Lastwagenladungen voller Dünger zu den Feldern. Das dauert nach Angaben von Kim Song Ryong etwa 20 bis 25 Tage. Die stechend riechende Fracht soll dann im März auf den Ackerböden verteilt und schließlich untergepflügt werden.

Juche-Dünger wird die Masse genannt, nach der Juche-Ideologie, die sich stark an Autarkie und Selbstständigkeit der Nation orientiert. Wie genau sich die Juche-Jauche zusammensetzt, ist unbekannt. Aber sie dürfte hauptsächlich aus organischen Bestandteilen bestehen und mit chemischen Stoffen angereichert sein.

Weil die Viehzucht in Nordkorea keine große Rolle spielt, fällt wenig tierischer Dung an, so dass wohl auch menschliche Exkremente Verwendung finden. Anders als in früheren Jahrzehnten scheint aber die chemische Komponente gering. Das ist auch aus der Not geboren.

Die schwache Wirtschaft und die eingeschränkten internationalen Beziehungen erschwerten den Erwerb chemischer Düngemittel aus dem Ausland, erklärt der private Agrarberater Randall Ireson. „Ohne diese Quelle mussten lokale Ressourcen gefunden werden.“



Chemie zerstörte den Boden



Die Hinwendung zu Kompost und organischem Dünger sei aber auf gutem Kurs. Zunächst sei alles noch etwas holprig gelaufen, doch nun fingen die Landwirte an, ihren Dünger mit geringer Energie selbst herzustellen. Ihm sei der Einsatz effektiver Kompostierung von Pflanzenteilen bekannt sowie die Nutzung tierischen und menschlichen Dungs, berichtet Ireson. Dazu komme noch etwas chemischer Dünger. „Die Zugabe chemischen Düngers zu der Mischung lässt diese unter strengen Kriterien aus dem Bio-Raster fallen, aber alles andere ist unterm Strich naturverträglich und nachhaltig - wenn es richtig eingesetzt wird.“ Ziel ist, dem ausgelaugten Boden neues Leben einzuhauchen.

Die Praxis wurde nach Angaben Iresons etwa um die Jahrtausendwende aufgenommen. Zuvor hatte sich die nordkoreanische Landwirtschaft Jahrzehnte lang auf Chemie gestützt, um die Produktion zu steigern. Die künstlichen Düngemittel zerstörten das mikrobiotische Gefüge im Boden und führten in einen Teufelskreis. Immer mehr chemische Unterstützung brauchten die Äcker. In den 90er Jahren bremsten der Zerfall der Sowjetunion und Umwälzungen in anderen kommunistischen Ländern den Nachschub aus.

Die daraufhin sinkenden Erträge waren mitverantwortlich für weit verbreiteten Hunger im isolierten Nordkorea. Ohnehin ist es schwierig für die nordkoreanische Landwirtschaft, die rund 25 Millionen Einwohner des Landes zu versorgen. Ein großer Teil Nordkoreas ist bergig, internationale Handelssanktionen drücken, und weite Teile des Agrarsektors bedürfen der Modernisierung.

Ansporn für die Landwirte, das auch selbst mit in die Hand zu nehmen, kommt mittlerweile von höchster Ebene. Kim Jong Uns Agrarpolitik sieht seit einigen Jahren mehr Anreize dafür vor, das vom Staat vorgegebene Produktionssoll zu übertreffen. Die Landwirte können ihren Überschuss gewinnbringend verkaufen. Zudem entstanden kleinere Produktionseinheiten, in denen die finanziellen Vorteile direkter spürbar werden.