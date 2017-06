BerlinDer Startup-Investor Rocket Internet nimmt durch den Verkauf seiner Anteile am Online-Einzelhändler Lazada und den Börsengang seiner wichtigsten Beteiligung Delivery Hero etwa eine halbe Milliarde Euro ein. Die 8,8 Prozent an Lazada gehen für umgerechnet rund 243 Millionen Euro an den chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba. Rocket erwartet insgesamt eine Verzwanzigfachung des investierten Kapitals von 18 Millionen Euro, betonte die Berliner Start-up-Holding am Mittwoch. „Lazada war ein großer Erfolg für uns“, sagte Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer. An der Börse grenzte die Rocket-Aktie Verluste ein und lag 1,5 Prozent im Minus.

Finanzkreisen zufolge stoßen die Papiere des Essens-Lieferdienstes Delivery Hero auf hohe Nachfrage. Aufträge unter 25,50 Euro werden wahrscheinlich nicht zum Zuge kommen, wie zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Das Unternehmen hatte die Papiere ursprünglich zu 22,00 bis 25,50 Euro angeboten. Delivery Hero will mit dem für Freitag geplanten Börsengang bis zu 996 Millionen Euro einsammeln. Rocket hatte zu Wochenbeginn erklärt, dabei bis zu 264 Millionen Euro einzunehmen.