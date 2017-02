L'Oreal plant offenbar sich von der Marke The Body Shop zu trennen. Rund ein Jahrzehnt nach der Übernahme, erwägt der französische Kosmetikhersteller die ethische Kosmetikmarke zu verkaufen. Laut Medienberichten prüfen die Franzosen derzeit den Verkauf über die Bank Lazard. Der Kosmetikweltmarktführer wollte die Gerüchte allerdings bislang nicht kommentieren.

Es soll um eine Verkaufssumme von einer Milliarde Euro gehen. Gekauft hat L'Oreal die Marke im Jahr 2006 für umgerechnet 940 Millionen Euro. The Body Shop, gegründet 1976 in Brighton in England, hat derzeit 3.000 Geschäfte in 66 Ländern. Die Marke beruht im Gegensatz zu traditionellen Marken ausschließlich auf Naturkosmetik. Aber die Geschäfte laufen seit einiger Zeit nicht gut, während es bei der Gesamtgruppe L'Oreal stetig aufwärtsgeht.