BerlinDie Deutsche Lufthansa hat nach einem Gewinnsprung in den ersten sechs Monaten dank einer hohen Ticketnachfrage ihre Prognose für das Betriebsergebnis im Gesamtjahr erhöht. Die Fluggesellschaft teilte am Montagabend mit, sie erwarte nun, dass der bereinigte operative Gewinn ("adjusted Ebit") über dem Wert des Vorjahres liegen werde. Bislang sei der Konzern davon ausgegangen, leicht unter dem Vorjahresergebnis von 1,75 Milliarden Euro abzuschneiden. Positiv stimmten die Vorausbuchungen für das wichtige Sommerquartal. Die Treibstoffkosten sollten im zweiten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zudem sinken. Im Leasingverfahren eingesetzte Flugzeuge von Air Berlin und die seit Jahresbeginn erstmalig konsolidierte Brussels Airlines sollten leicht positiv zum Ergebnis beitragen.

In den ersten sechs Monaten stieg das bereinigte Ebit auf 1,04 Milliarden Euro nach 529 Millionen Euro vor einem Jahr, wie Lufthansa mitteilte. Die ausführlichen Ergebnisse des ersten Halbjahres will der Konzern am 2. August veröffentlichen.