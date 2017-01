New YorkDer Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl hat dem Luxusjuwelier Tiffany das Weihnachtsgeschäft verdorben. In der Vorzeigefiliale auf der New Yorker Prachtmeile Fifth Avenue blieben wegen Protestkundgebungen sowie verschärften Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen rund um den nahe gelegen Trump Tower, in dem der Immobilienmilliardär derzeit noch residiert, vermehrt Kunden aus, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Der Umsatz im November und Dezember sei zumindest teilweise deswegen um 14 Prozent in dem Laden gefallen, der auch durch den Film „Frühstück bei Tiffany“ mit Audrey Hepburn berühmt wurde. Weltweit seien die Erlöse auf vergleichbarer Basis um zwei Prozent gesunken.