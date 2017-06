ParisDie Edelmode-Marke Yves Saint Laurent (YSL) will ihren Umsatz in den kommenden drei bis fünf Jahren verdoppeln. Konzernchefin Francesca Bellettini gab am Montag das Ziel aus, die Erlöse von 1,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr mittelfristig auf zwei und längerfristig auf drei Milliarden Euro zu erhöhen.

Nachdem das Luxus-Label seinen Umsatz schon seit sechs Jahren in Folge um jeweils mehr als 20 Prozent ausbauen konnte, gibt Bellettini Gas: YSL sei ein Ferrari und kein Cinquecento und fahre nun auch mit dem Motor eines Sportwagens, sagte die seit 2013 amtierende Chefin vor Investoren. YSL gehört wie der Rivale Gucci sowie der deutsche Sportartikelhersteller Puma zum französischen Konzern Kering.