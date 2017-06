München/BonnDas Bundeskartellamt hält eine Beschwerde gegen die Fast-Food-Kette McDonald's wegen angeblicher Preisvorgaben an Lizenznehmer für gegenstandslos. In der Angelegenheit sei kein Verfahren eröffnet worden, teilte die Behörde am Montag in Bonn mit. „Es war kein Verstoß gegen kartellrechtliche Vorschriften ersichtlich.“