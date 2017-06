New YorkDer US-Büroartikelhändler Staples steht Insidern zufolge kurz vor einer milliardenschweren Übernahme durch die Beteiligungsgesellschaft Sycamore Partners. Der Finanzinvestor und das Unternehmen seien bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Transaktion, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch. Der Preis für Staples könnte sich auf mehr als sechs Milliarden Dollar belaufen. Eine Vereinbarung könnte bereits in der kommenden Woche bekanntgegeben werden. Staples und Sycamore wollten sich dazu nicht äußern.