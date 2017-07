FrankfurtMehr als fünf Jahre nach einem Streik am Frankfurter Flughafen haben der Betreiber Fraport und die Lotsengewerkschaft GdF ihren Millionenstreit beigelegt. Fraport und die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) einigten sich auf einen außergerichtlichen Vergleich, wie beide Seiten am Freitag in Frankfurt mitteilten. Zu den Details wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatten im vergangenen Juli in einem Grundsatzurteil den Arbeitskampf der Vorfeldlotsen im Februar 2012 als rechtswidrig gewertet, weil einzelne Forderungen der Gewerkschaft in dem Arbeitskampf noch der Friedenspflicht unterlagen.