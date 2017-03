DüsseldorfSteilmann pleite, Strauss Innovation pleite, Laurèl und René Lezard in großen Schwierigkeiten. Viele Modeketten und -marken kämpfen ums Überleben in Deutschland. Ein Ende des großen Umbruchs in der Modebranche ist nicht absehbar. „Die Branche befindet sich in einer Art Revolution“, sagt Thomas Rasch in Düsseldorf. „Das Angebot im deutschen Textilhandel ist 30 bis 40 Prozent höher als die Nachfrage“, machte der Hauptgeschäftsführer des Modeverbandes German Fashion klar. Das heißt: Dieses Verhältnis ist ungesund, weil der Textilmarkt kaum noch wächst.

Die Folgen sind brutale Rabattaktionen, die immer früher beginnen, nachdem eine neue Kollektion auf dem Markt gekommen ist. Die Modebranche hat erkannt, dass das frühere Verramschen von Ware die Margen stark drückt. Aber angesichts des großen Überangebots und des Verdrängungswettbewerbs mit großen Ketten wie H&M aus Spanien oder Zara aus Spanien wagt kaum jemand, einen anderen Weg zu gehen.