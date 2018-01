Der wegen eines Bilanzskandals unter Druck geratene Möbelkonzern Steinhoff will sich frisches Kapital besorgen und plant daher den Verkauf von Anteilen an der Investmentholding PSG. 29,5 Millionen Aktien sollen institutionellen Anlegern zum Kauf angeboten werden, wie der Poco-Mutterkonzern am Montag mitteilte. Sollte der Preis allerdings nicht stimmen, werde Steinhoff seine Verkaufsabsichten zurückstellen. Gemessen am Schlusskurs von Freitag wären die Papiere umgerechnet etwa 510 Millionen Euro wert.