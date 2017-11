LondonDer Reisekonzern Thomas Cook will nach Informationen von zwei Insidern Flugrechte der Pleite gegangenen Fluggesellschaft Monarch Airlines am Londoner Flughafen Gatwick erwerben. „Wir haben Interesse daran bekundet“, sagte ein mit dem Vorgang Vertrauter bei der Condor-Mutter am Freitag. Zuvor hatten bereits Easyjet, die British-Airways-Mutter IAG, Wizz und Norwegian erklärt, frei gewordene Start- und Landerechte an den Londoner Airports übernehmen zu wollen.