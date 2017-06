Offenbar hatte Amazon-Gründer Jeff Bezos diese Woche richtig Lust darauf, sein Geld auszugeben. Am Donnerstag fragte er auf Twitter, wie er seine Angespartes am besten Spenden sollte, und Freitag kündigte er an, die Bio-Supermarktkette Whole Foods für knapp 13,7 Milliarden Dollar zu kaufen. Die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien war dem drittreichsten Mann der Welt sicher: Die Kommentare waren humorvoll, manchmal aber auch mit Kritik gespickt.

Viele Nutzer äußerten die Vermutung, dass Bezos, der laut Forbes ein Vermögen von 88,5 Milliarden Dollar besitzt, beim Kauf von Whole Foods einfach nur vom Amazon-Spracheingabegerät „Alexa“ falsch verstanden worden ist. Danach habe der Multi-Milliardär nur etwas bei der Supermarktkette bestellen wollen, doch „Alexa“ schlug gleich die Übernahme des ganzen Geschäfts vor, woraufhin Bezos nur dachte: „Ach, mach' einfach.“