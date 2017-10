Der Lebensmitteldiscounter Aldi wächst im deutschen Heimatmarkt wieder deutlich stärker als der Wettbewerber Lidl. Das zeigen vertrauliche Zahlen des Nürnberger Marktforschers GfK, die der WirtschaftsWoche vorliegen. Demnach konnte Lidl die Umsätze mit Lebensmitteln und anderen Waren des täglichen Bedarfs in Deutschland von Januar bis August um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern. Die wie Lidl zur Schwarz-Gruppe gehörende SB-Warenhauskette Kaufland verbuchte laut den Daten ein Minus von 0,9 Prozent. Wettbewerber Aldi Nord legte dagegen um 5,7 Prozent zu, Aldi Süd konnte sogar ein Umsatzplus von 7,8 Prozent erzielen. Handelsexperten sehen in den Zahlen einen Beleg dafür, dass sich die in den vergangenen Jahren begonnene Listung von Markenartikeln für Aldi auszahlt.