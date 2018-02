Der Öschberghof, malerisch gelegen auf einer Anhöhe vor den Toren Donaueschingens, gilt als Lieblingsdomizil der Aldi-Granden. Einst hatte sich Discountpionier Karl Albrecht die Vier-Sterne-Herberge im Schwarzwald zugelegt. Bis zu Tod im Sommer 2014 logierte der Herr über Aldi Süd regelmäßig in einem privaten Bungalow auf dem Hotelareal. Inzwischen wird das etwas in die Jahre gekommene Hotel runderneuert – und hat damit einiges mit dem Albrecht‘schen Kerngeschäft gemein.

Lidl verliert an Schlagkraft gegen Aldi – und reagiert mit hektischen Personalwechseln. Drei Vorstandschefs und Dutzende Top-Kader wurden in den vergangenen zehn Jahren verschlissen. Jetzt erwischt es den nächsten.

Laut den GfK-Zahlen konnte Lidl die Umsätze mit Lebensmitteln und anderen Waren des täglichen Bedarfs in Deutschland 2017 um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Die wie Lidl zur Schwarz-Gruppe gehörende SB-Warenhauskette Kaufland verbuchte laut den GfK-Zahlen ein leichtes Plus von 1,4 Prozent. Aldi Süd legte dagegen um 8,8 Prozent, Aldi Nord um 5,8 Prozent.

Lidls Rückstand zu den beiden Hauptwettbewerbern ist damit erheblich und dürfte auch eine Rolle gespielt haben, bei der jüngsten Personalentscheidung in dem Discounterreich. Am Dienstag wurde bekannt, dass Lidls Deutschlandchef Marin Dokozic seinen Posten geräumt hat. Für ihn soll Matthias Oppitz einspringen. Auch für ihn dürfte es indes kaum einfacher werden, Aldis Vormarsch zu stoppen. Zu groß sind die Investitionen, zu dynamisch ist derzeit die Entwicklung des Branchenprimus.

„Der Siegeszug der Supermärkte kommt ins Stocken“

So startete der Norden im vergangenen Herbst ein milliardenschweres Modernisierungsprogramm namens Aniko. Das Kürzel steht für Aldi Nord Instore Konzept, ein neues Ladendesign, das in den kommenden Monaten in sämtlichen Filialen Einzug halten soll. Frischer, farbenfroher und freundlicher sollen die Nord-Märkte werden. Um Genehmigungen für neue Läden zu erhalten, will das Unternehmen in Berlin kombinierte Wohn- und Discountimmobilien bauen lassen.

Die Aldi-Schwester aus dem Süden setzte schon früh auf gefälligere Optiken und mehr Markenprodukte in den Läden, kündigte Ende 2017 aber ebenfalls an, das Filialnetz weiter aufzurüsten. Dazu zählt etwa die Abschaffung der schnöden Brot-Automaten. Sie sollen sukzessive durch offene Stationen für frische Backwaren ersetzt werden. Insgesamt will der Billiganbieter für das „größte Investitionsprogramm der Firmengeschichte“ bis 2019 in Deutschland rund 3,5 Milliarden Euro in die Hand nehmen.