Die Folgen könnten für Kunden bereits Mitte September sichtbar werden, wenn Supermärkte und Discounter die ersten Weihnachtsartikel in ihre Regale stellen. Die Abnahmepreise seien mit dem Handel zwar schon im Frühjahr ausgehandelt worden, sagte Hermann Bühlbecker, Inhaber der Lambertz-Gruppe, dem Magazin. Schon zu diesem Zeitpunkt lagen die Butterpreise jedoch deutlich über dem Vorjahr und hätten die Produktionskosten zum Beispiel für Produkte wie Butterspekulatius und Dresdner Stollen erhöht.

„Wir haben die artikelbezogenen notwendigen Preiserhöhungen auch in unseren Preisverhandlungen weitergeben können“, sagt Bühlbecker. Ob der Handel die höheren Einkaufspreise wiederum an die Endverbraucher weitergibt, würden die Konzerne selbst entscheiden, so Bühlbecker.