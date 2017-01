DüsseldorfRabatt-Flaute: Supermärkte und Discounter haben im vergangenen Jahr weniger oft mit Sonderangeboten um Kunden geworben als noch 2015. Nach einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens IRi wurden in Deutschland im vergangenen Jahr „nur“ noch 21,4 Prozent der Produkte in Aktionen verkauft, ein leichter Rückgang (0,2 Prozentpunkte) gegenüber dem Vorjahr. Dabei gibt es in Deutschland ohnehin weniger Sonderangebote als in den meisten anderen europäischen Ländern.

Vor allem Süßwaren waren laut IRi deutlich seltener als Sonderangebote zu finden. Etwas häufiger wurde dagegen der Rotstift bei Tiernahrung angesetzt.