ZürichDer Luxusgüterkonzern Richemont hat im ersten Halbjahr (per 30. September) kräftig zugelegt. Die wieder erwachte Kauflust reicher Konsumenten bescherte dem Hersteller von Cartier-Schmuck, Piaget-Uhren sowie Bekleidung und Lederwaren nach Angaben vom Dienstag einen Umsatzsprung um zwölf Prozent. Das Betriebsergebnis sei um rund 45 Prozent gestiegen, unter dem Strich dürfte sogar ein Plus von 80 Prozent verbleiben. Im Geschäftsjahr 2016/17 war der Gewinn um fast die Hälfte auf 1,21 Milliarden Euro eingebrochen.

Zur guten Entwicklung trugen laut Richemont ein günstiges Marktumfeld und positive Wechselkurseffekte bei. Profitiert hat der hinter dem französischen Branchenprimus LVMH weltweit zweitgrößten Anbieter von Luxusgütern auch davon, dass die Vorjahreszahlen wegen des Rückkaufs von Uhren schwach waren.

Im September hatte Richemont für die ersten fünf Monate ein Umsatzplus von zwölf Prozent gemeldet. In allen Regionen hatten die Verkäufe angezogen. Umsatzmotor war dabei vor allem das Schmuckgeschäft. Den ausführlichen Geschäftsbericht zum ersten Halbjahr 2017/18 will Richemont am 10. November veröffentlichen.