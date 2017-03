Bild vergrößern Seit Herbst 2016 laufen Gespräche über den Bau eines US-Werkes für Haushaltsgeräte. Bild: AFP; Foto: Yuri Gripas

Samsung will 500 Stellen in den Vereinigten Staaten schaffen. Einem Medienbericht zufolge geht das zulasten von Arbeitsplätzen in Mexiko. Teile der Fertigung sollen verlegt werden.