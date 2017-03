Das ergibt sich aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Stuttgart, berichtet die WirtschaftsWoche. Demnach werfen die Ankläger dem Unternehmer vor, er habe Geld unter anderem durch überteuerte Verträge mit dem Logistikunternehmen LDG an seine Kinder verschoben. Lars und Meike Schlecker waren Gesellschafter der LDG. Dabei geht es um einen Betrag von insgesamt rund 16 Millionen Euro.

Zudem bewertet die Staatsanwaltschaft Posten wie eine Luxusreise nach Antigua für rund 58.000 Euro, die Schenkung von insgesamt 800.000 Euro an Schleckers Enkelkinder, Beraterhonorare für Christa Schlecker in Höhe von 71.000 Euro sowie eine Gewinnausschüttung der LDG in Höhe von sieben Millionen Euro als Vermögensübertragungen.