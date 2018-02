Amazon meldet eine Einigung nach jahrelangem Steuerstreit mit Frankreich. "Wir haben eine umfassende Vergleichsvereinbarung mit den französischen Behörden in den bisherigen Fragen erzielt", erklärte eine Firmensprecherin am Montag via E-Mail. Zum Volumen machte sie keine Angaben. Die Behörden hatten fast 200 Millionen von dem US-Konzern gefordert. Konkret ging es um die Nachzahlung von Steuern, Zinsen und Bußgeldern für die Jahre 2006 bis 2010.