GenfDer Luxusgüterhersteller Richemont hat Insidern zufolge mit dem weltgrößten Uhrenproduzenten Swatch einen Vertrag zur Lieferung von Uhrwerken abgeschlossen. Swatch werde seinen Konkurrenten Richemont ab 2020 mit Uhrwerken versorgen, sagten mit der Sache vertraute Personen am Mittwoch am Rande der Uhren- und Schmuckmesse in Genf der Nachrichtenagentur Reuters.

Swatch liefert über seine Tochter ETA den Großteil der in der Branche eingesetzten mechanischen Uhrwerke. Sie treiben die Zeitmesser mit Hilfe kleiner Mechanismen an, ohne dass dafür eine Batterie nötig ist. Zu den Abnehmern gehört auch Richemont, die die Werke unter anderem in den Marken Cartier, IWC und Piaget verbauen.