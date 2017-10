FrankfurtDa war Lufthansa-Chef Carsten Spohr etwas zu forsch: Aus dem von ihm für September angekündigten endgültigen Tarifkompromiss mit den Konzern-Piloten ist auch nach dem langen Einheitswochenende noch nichts geworden. Man sei nach wie vor in Redaktionsgesprächen, teilten das Unternehmen und die Gewerkschaft „Vereinigung Cockpit“ am Mittwoch in Frankfurt übereinstimmend mit.

Zu dem extrem komplexen Tarifwerk gebe es noch letzte Abstimmungen, sagte ein Lufthansa-Sprecher. „Wir sind zu 99,5 Prozent fertig“, erklärte VC-Sprecher Markus Wahl. Einen konkreten Termin nannten beide nicht.