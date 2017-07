Toeller ist schon seit Herbst 2013 mit zehn Prozent an der Untergesellschaft Signa Prime beteiligt, in der Benko den Immobilienbesitz der Signa-Gruppe bündelt. Laut Informationen der WirtschaftsWoche hat Toeller seine Aktien an der Signa Prime zurückgegeben und wird stattdessen einen fünfprozentigen Anteil an der Signa-Holding, der Dachgesellschaft des Konzerns, bekommen. Der Wert der Investition dürfte bei 80 bis 90 Millionen Euro liegen. Es seien nur noch wenige Punkte in den Verträgen zu klären, bestätigen die beteiligten Parteien. Die Verträge sollen Ende August unterschrieben werden. „Ich wollte als Mitgesellschafter in die Holding, um damit zentral in allen Signa-Beteiligungen investiert zu sein“, begründet Toeller.

Insgesamt soll der Immobilienbestand der Signa-Gruppe nach Firmenangaben bei rund 7,5 Milliarden Euro liegen, das Entwicklungsvolumen bei rund fünf Milliarden Euro. Hinzu kommt das ebenfalls milliardenschwere Handelsgeschäft mit Edelkaufhäusern wie dem Kadewe in Berlin oder dem Alsterhaus in Hamburg, aber auch Karstadt, Karstadt Sports und diversen Online-Händler. Toeller wäre damit der erste Deutsche, der in Benkos Machtzentrale aufrückt. Neben Toeller und Benkos Familienstiftung, die 85 Prozent der Anteile hält, ist nur der Schweizer Benko-Intimus und ehemalige Lindt & Sprüngli-Chef Ernst Tanner an der Holding beteiligt.