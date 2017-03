DüsseldorfDie Aufspaltungspläne des Handelsriesen Metro treffen nicht nur bei Media-Saturn-Anteilseigner Erich Kellerhals auf Widerstand. Insgesamt seien der Metro vier Klagen zugestellt worden, teilte der Düsseldorfer Konzern am Freitag mit. Gleichwohl halte der Vorstand am bisherigen Zeitplan für die Spaltung sowie an der für die Jahresmitte vorgesehenen Erstnotiz der künftigen Metro AG fest.

Reuters hatte bereits am Mittwoch von einem Insider erfahren, dass es Anfechtungsklagen gegen die Aufspaltung gibt. Ein Sprecher der Investmentgesellschaft Convergenta bestätigte, dass Kellerhals zu den Klägern gehört. Die Lebensmittelzeitung berichtete am Freitag zudem, dass auch der als klagefreudig bekannte Kleinaktionär Karl-Walter Freitag zum Kreis der Kläger gehöre. Freitag war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

„Wir sehen uns gut gerüstet für jegliche juristische Auseinandersetzung“, sagte Metro-Chef Olaf Koch. „Wir gehen unverändert davon aus, dass die Spaltung Mitte 2017 wirksam wird.“ Koch will den Konzern in einen Elektrohändler rund um Media-Saturn und einen Lebensmittelhändler zerlegen. Das Geschäft um die Cash&Carry-Großmärkte und die Supermarktkette Real sollen dabei abgespalten werden. Koch will so beide Teile schlagkräftiger machen. Die Anteilseigner der Metro hatten sich bei einer Hauptversammlung Anfang Februar mit breiter Mehrheit hinter die Pläne gestellt.