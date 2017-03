19 Jahre hat Lydia Koufie als Zimmermädchen im Waldorf Astoria gearbeitet. In dem legendären Luxushotel in New York hat sie sich um die „Ambassador Suites“, prunkvolle und weiträumige Zimmer, die vor allem von Berühmtheiten und Reichen gemietet worden sind, gekümmert. „Wir werden die Präsidenten vermissen, die immer gekommen sind“, sagt Koufie.

Ab März hat die Amerikanerin keinen Job mehr. Das Fünf-Sterne-Haus wird jetzt geschlossen. Jeder US-Präsident bis auf Donald Trump hat dort geschlafen, Zsa Zsa Gabor heiratete Conrad Hilton, Marlene Dietrich trat im Frack beim Pariser Ball auf, Frank Sinatra prügelte sich in der Bar mit einem Fan. Aber seit einigen Jahren wird das 1931 eröffnete Waldorf Astoria seinem Namen nicht mehr gerecht. Jetzt wird das Hotel bis 2020 für rund eine Milliarde Dollar saniert.