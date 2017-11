1. „Cola light schmeckt zu bitter." Ich sage: Warum nicht mal versuchen, ein halbes Kilo reinen Zuckers einzusparen, indem man sich weniger anstellt?

Bekanntlich gewöhnt man sich an vieles: Die Vibration einer Schallzahnbürste ist am ersten Tag kaum im Mund zu ertragen, nach einer Woche merkt man kein störendes Kitzeln mehr. Wer durchgängig mit weniger Salz kocht, vermisst irgendwann das viele Salz nicht mehr. Und so geht es ganz vielen auch mit Cola light. Der Geschmackssinn stellt sich um. Und die Firma Coca-Cola kommt einem mit ihren Colas da ja auch entgegen. Coca-Cola gibt es als light und als ebenso zuckerfreies Zero. Zero schmeckt deutlich weniger bitter - viele würden sagen: süßer. Das kommt Zuckerfreunden doch entgegen. Ich sage Ihnen: Nach zwei Wochen schmecken Sie kaum einen Unterschied mehr. Wenn überhaupt.