„Was hast du bestellt?“ „Ähm, das ist nur was fürs Bad.“ „Echt, was denn? Klopapier?“ Mein Kollege prustete begeistert und feierte seinen eigenen Gag. Ich antwortete: „Ja.“ „Nee, sag mal.“ „Du hast tatsächlich richtig geraten: Klopapier. Man kann jetzt dm-Sachen über Amazon bestellen.“

Haben Sie das in letzter Zeit mal irgendwo anders gehört? Andere Online-Händler werben mit Umsatz-Schwellen, über denen die Kosten für den Versand dem Kunden gar nicht berechnet werden. Dm aber sagt sich: Nö, wer unbedingt online bestellen will, der muss auch blechen. Ätsch!

Heute wirkt der dm-Online-Service wie ins Gesamt-Konzept rein geprügelt. Motto: „Mein Gott, wenn ´s denn sein muss.“ Um genau zu sein, hat dm den perversesten Online-Service, den ich je gesehen habe. Und der funktioniert so:

Der US-Konzern will zum Jahreswechsel europaweit ein Basis-Sortiment an Eigenmarken einführen, berichtet die „Lebensmittel Zeitung“: Hygiene-Artikel, Babynahrung, Körperpflege-Produkte. Amazon selbst schweigt dazu noch. Aber es würde passen. Der Schritt würde eine große Sortiments-Lücke schließen. Außerdem sind Drogerie-Produkte prädestiniert für den Versandhandel. Sie müssen nicht gekühlt werden, sind lange haltbar, kaum zerbrechlich, handlich und gut verpackbar. Selbst Doppel- und Dreierpacks sind aus Verbrauchersicht attraktiv. Drei Pakete Windeln oder drei Flaschen Waschmittel mit Mengenrabatt zur Bevorratung machen einfach mehr Sinn als etwa drei Exemplare eines Reiseführers über Dalmatien oder drei Wasserkocher.

Mal sehen, wie lange sich dm dieses halbgare Angebot noch leisten kann. Denn Amazon findet sich offenbar nicht damit ab, so derart deo-, schampoo- und windelfrei zu sein.

Mittlerweile gibt es das längst nicht mehr. Und Amazon ist eine ziemlich öde Drogerie-Wüste. Stattdessen hat dm einen eigenen Online-Shop eröffnet. Und man das Gefühl: nicht voller Stolz und Freude, sondern weil es in dieser verdammten modernen Welt irgendwie dazu gehört. Dazu gleich mehr.

Ja, ich habe mir mal zwei Rollen Klopapier per DHL von Amazon liefern lassen. Ach, das waren noch Zeiten. Damals, vor gut und gerne fünf Jahren, da gab es das noch: dm bei Amazon.

Die 10 größten Onlinehändler in Deutschland

Der Drogist schreibt im dm-Online-Shop: „Pro Paket berechnen wir eine Versandkostenpauschale von 4 Euro 95 für Verpackung und Versand. Überschreitet Ihre Bestellung das Gewicht oder das Volumen eines Pakets, wird Ihre Bestellung in ein weiteres oder mehrere Pakete verpackt. Für jedes weitere Paket fallen ebenfalls 4 Euro 95 an. Ab einem Gewicht von ca. 25 Kilo oder einem Volumen von ca. 140 Liter wird ein weiteres Paket benötigt.“

Das meine ich mit pervers: Der Kunde wird zur Zurückhaltung animiert. Und so was ist in Amazon-Zeiten einfach nicht mehr drin.