Der Wenn-man-einmal-angefangen-hat-kann-man-nicht-mehr-aufhören-Effekt ist keine Einbildung. Der ist reine Absicht. Die Industrie beherrscht es, uns zu ungebremsten Fressmaschinen umzuprogrammieren. Willenlos wie beim Rauchen, nur nicht auf Lunge, sondern auf Magen. „Hedonische Hyperphagie“ heißt der Effekt unter Experten. Und was der bewirkt, kann man sich an weniger als fünf Fingern abzählen: Essen ohne Hunger macht fett.

Wie funktioniert diese hinterhältige Abfütter-Masche? Forscher an der Uni Erlangen-Nürnberg haben es am Versuch mit Ratten aufgedeckt. Es liegt an der perfekt abgestimmten Mischung aus Kohlenhydraten und Fett. Beides für sich genommen nicht zu verteufeln. Aber zum Beispiel das Mischverhältnis von rund einer Hälfte Kohlenhydrate (Zucker) und einem Drittel Fett scheint die Regionen im Gehirn zu übertölpeln, die sonst das Sättigungsgefühl auslösen. Stattdessen jubeln die Regionen in unserem Kopf, die für ein Gefühl von Belohnung zuständig sind. Belohnung schlägt das Gefühl von satt.