PurchaseDie Flaute im Softdrinkgeschäft und die US-Steuerreform haben dem US-Lebensmittelhersteller PepsiCo im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch beschert. Das Ergebnis knickte um fast ein Viertel auf 4,9 Milliarden US-Dollar (4 Milliarden Euro) ein, wie der Konzern am Dienstag in Purchase im Bundesstaat New York mitteilte.

Im letzten Jahresviertel war gar ein Verlust angefallen. Im Tagesgeschäft profitierten die Amerikaner auf Jahressicht jedoch vor allem von den guten Verkaufszahlen bei der konzerneigenen Kartoffel-Chips-Marke Frito Lay.