WolfsburgVolkswagen kommt bei der Umrüstung der manipulierten Diesel aus dem VW-Konzern spürbar voran. Aktuellen Zahlen zufolge seien bislang weltweit 3,7 Millionen Fahrzeuge umgerüstet worden, sagte ein VW-Sprecher am Freitag in Wolfsburg. In Deutschland seien es 1,5 Millionen Autos, darunter sei eine Million Fahrzeuge der Pkw-Kernmarke VW. Der „Braunschweiger Zeitung“ sagte der Beauftragte des VW-Markenvorstands für die Nachrüstungen, Manfred Bort, er sei zuversichtlich, dass die Nachrüstungen bis zum Herbst bewältigt sein sollten: „Wir rüsten derzeit wöchentlich etwa 250.000 Autos weltweit um, in Deutschland sind es zuletzt bis zu 100.000 jede Woche.“

Insgesamt geht es in dem Diesel-Skandal um weltweit etwa 11 Millionen betroffene Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns. Davon seien 8,5 Millionen in Europa zugelassen, sagte Bort. In Deutschland gibt es rund 2,6 Millionen betroffene Dieselautos. Bort sagte der Zeitung: „Ich bin positiv überrascht, wie schnell wir nun vorankommen.“ Die Nachrüstungsquote liege bei über 80 und sogar 90 Prozent - jedenfalls bei den Nachrüstungen, die das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im ersten Halbjahr 2016 freigegeben habe. Bei den im Herbst 2016 und zum Jahresende freigegebenen Nachrüstungen seien gut 40 Prozent erreicht.