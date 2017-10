Der Schweizer Pharmakonzern Novartis verstärkt sein Geschäft mit Krebstherapien. Der Konzern aus Basel kündigte am Montag die Übernahme des Unternehmens Advanced Accelerator Applications (AAA) an. Der offerierte Kaufpreis von 41 Dollar je AAA-Aktie beziehungsweise 82 Dollar je American Depositary Share bewerte das Unternehmen mit 3,9 Milliarden Dollar, teilte Novartis am Montag mit. Das entspricht einem Aufpreis von 47 Prozent.