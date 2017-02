FrankfurtDer Bieter-Wettlauf um Stada gewinnt an Tempo: Der hessische Arzneimittelhersteller hat nach eigenen Angaben inzwischen einen dritten Interessenten an der Hand. Dieser biete - bisher noch unverbindlich - 58 Euro je Aktie für die Übernahme von Stada, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Bad Vilbel bei Frankfurt mit.

Das entspricht 3,6 Milliarden Euro, 100 Millionen oder zwei Euro je Aktie mehr als der Finanzinvestor Cinven bisher zu zahlen bereit ist. In Finanzkreisen hieß es, auch der neue Interessent sei eine große internationale Beteiligungsgesellschaft. Stada selbst nannte keinen Namen, betonte aber, das Angebot stehe unter bestimmten Bedingungen.