Die Autobauer profitieren vom Nordamerikanischen Freihandelsabkommen.

In Mexiko ist der Export von Autos stark gestiegen – vor allem nach Asien, aber auch in die USA. Das Freihandelsabkommen Nafta, von dem Mexiko profitiert, will US-Präsident Trump aber neu verhandeln.