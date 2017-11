IngolstadtAudi hat im wichtigsten Automarkt China zu alter Stärke zurückgefunden. Mit einem Zuwachs um 14,5 Prozent auf fast 54.000 verkaufte Fahrzeuge überflügelte die Ingolstädter VW-Tochter im Oktober in China auch wieder den Konkurrenten Mercedes. Vor allem die Langversion des A4 sei dort stark gefragt, teilte Audi am Donnerstag in Ingolstadt mit.

Weltweit kam der Autobauer im Oktober auf fast 159.000 Auslieferungen, ein Plus von 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Schwächer lief das Geschäft in Deutschland und in Großbritannien – in beiden wichtigen Märkten schrumpfte der Absatz um 6 Prozent.