Boeing hat sich zum Sieger im alljährlichen Wettstreit um den Titel des größten Flugzeugbauers erklärt. Der US-Konzern teilte am Dienstag in Seattle mit, er habe im abgelaufenen Jahr 763 Flugzeuge ausgeliefert. Das sei nicht nur die größte Zahl an Jets, die ein Hersteller je in einem Jahr gebaut habe, sondern auch das sechste Jahr in Folge, in dem Boeing alle Konkurrenten übertrumpft habe.

Der europäische Erzrivale Airbus dürfte im Endspurt noch auf mehr als 700 Auslieferungen gekommen sein und damit sein offizielles Ziel erreicht haben. Zahlen will der französisch-deutsche Konzern am 15. Januar veröffentlichen.