TokioDer Autobauer Honda hat seine Jahresprognose dank des schwachen Yen und Kosteneinsparungen angehoben. Wie die Nummer drei der Branche in Japan am Mittwoch bekanntgab, dürfte sich der Nettogewinn in dem noch bis zum 31. März 2018 laufenden Geschäftsjahr auf 585 Milliarden Yen (4,4 Milliarden Euro) belaufen.

Bislang war Honda Motor von 545 Milliarden Yen Gewinn ausgegangen. Beim Umsatz rechnet das Unternehmen mit 15,05 Billionen Yen (114 Milliarden Euro), zuvor wurden 14,5 Billionen Yen angepeilt. Dazu trägt auch die robuste Nachfrage in Asien bei. Der im Verhältnis zu anderen Währungen günstige Yen macht exportierte Autos auf Märkten außerhalb Japans billiger.