FrankfurtEine Netzwerkstörung am Stammsitz des Chemieriesen BASF in Ludwigshafen beeinträchtigt dessen Warenabfertigung. Es gebe Verzögerungen im Logistikbereich, die vor allem das Hochregallager und den Güterbahnverkehr betreffen würden, teilte der Konzern am Donnerstag mit.