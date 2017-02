LudwigshafenNach fünf Quartalen mit rückläufigen Ergebnissen ist dem Chemiekonzern BASF die Trendwende gelungen. Für Schwung sorgte eine Erholung im Geschäft mit Basischemikalien sowie im lange gebeutelten Öl- und Gasgeschäft. Der operative Gewinn (Ebit) vor Sondereinflüssen stieg im vierten Quartal um 15 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro, wie das Ludwigshafener Unternehmen am Freitag mitteilte. BASF setzte 14,8 Milliarden Euro um, ein Plus von sieben Prozent. „Im Laufe des Jahres ist es uns gelungen, das Wachstum der BASF zu steigern“, sagte Vorstandschef Kurt Bock. „Wir erhöhten die Verkaufsmengen von Quartal zu Quartal.“ Vor allem in Asien habe der Absatz im Chemiegeschäft kontinuierlich zugelegt.

Für das laufende Jahr stellte Bock ein deutliches Umsatzwachstum durch Steigerungen in allen Geschäftssegmenten in Aussicht. Der bereinigte operative Gewinn soll leicht zulegen, worunter der Vorstand einen Zuwachs von bis zu zehn Prozent versteht. „Wir sind verhalten optimistisch für 2017“, sagte Bock. Angesichts erheblicher politischer Unsicherheiten bleibe die Volatilität hoch. Wichtiger sei aber: „Unser Ergebnis soll wieder ansteigen, auch im Öl- und Gasgeschäft.“