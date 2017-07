Bild vergrößern Die Teilnahme in der Formel E solle als „Entwicklungslabor für serienrelevante Elektro-Antriebstechnologien“, hieß es. dpa Bild:

Der Autobauer BMW will in der kommenden Saison in der elektrischen Rennserie Formel E starten. Von der Teilnahme versprechen sich die Münchner neue Erkenntnisse für serienrelevante Elektro-Antriebstechnologien.