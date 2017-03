FrankfurtDer weltgrößte Chemikalienhändler Brenntag setzt unter der neuen Washingtoner Regierung auf einen Aufschwung der US-Industrie. Wann und in welchem Umfang es dort aufwärtsgehe, sei derzeit aber noch unklar, sagte Konzernchef Steven Holland am Dienstag. „Rhetorik ist eine Sache, Ergebnisse zu liefern aber eine andere.“ US-Präsident Donald Trump hat sich eine Stärkung der heimischen Industrie auf die Fahnen geschrieben, Details seiner Wirtschaftspolitik aber noch offengelassen. Beim Brenntag-Rivalen Nexeo Solutions stehen nach der Berufung von Großaktionär Wilbur Ross zum US-Handelsminister unterdessen Veränderungen in Management und im Eigentümerkreis an.

Bisher gebe es in der US-Industrie noch nicht so viel Schwung, wie er sich wünschen würde, sagte der Brenntag-Chef in einer Telefonkonferenz. Feststehe aber, dass es dieses Jahr in dem ebenfalls für seinen Konzern wichtigen Öl- und Gasgeschäft in Nordamerika keinen Gegenwind mehr geben werde wie noch 2016. Der niedrige Ölpreis hatte die Nachfrage in der Branche gedämpft, was auch die besser laufenden Brenntag-Geschäfte in Europa und Asien nicht ganz ausgleichen konnten.