FrankfurtDer weltgrößte Chemikalien-Händler Brenntag will sich auf den Ausbau seines Geschäfts im asiatisch-pazifizischen Raum konzentrieren. Die Region biete mittel- bis langfristig das größte Wachstumspotenzial, sagte Konzernchef Steven Holland am Donnerstag laut Redetext auf der Hauptversammlung in Düsseldorf.

Dabei sieht der Brite seinen Konzern gut am Start: Anders als sämtliche global tätigen Konkurrenten sei Brenntag in der Region schon jetzt in fast allen Gebieten präsent, darunter in China und Südostasien. Der regionale Markt sei von vielen kleinen Chemikalien-Händlern geprägt, was Brenntag bei seiner Wachstumsstrategie durch Unternehmenszukäufe entgegenkomme.