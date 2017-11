LondonSiemens hat im Ringen um einen milliardenschweren Auftrag für Hochgeschwindigkeits-Züge in Großbritannien zwei Eisen im Feuer. Sowohl der Münchner Konzern als auch sein französischer Fusionspartner Alstom gehören zu den fünf Bahntechnik-Konzernen, die sich im Frühjahr um die Produktion der Züge für das "High Speed Rail 2"-Netz (HS2) bewerben dürfen, wie die staatliche HS2-Entwicklungsgesellschaft am Donnerstag mitteilte. Mindestens 54 Züge sollen von 2026 an mit bis zu 360 Kilometern pro Stunde zwischen London und den Großstädten im Norden des Landes verkehren. Das Projekt ist wegen steigender Kosten und der Auswirkungen auf die Landschaft und die Städte entlang der Strecken umstritten.