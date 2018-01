DüsseldorfDas Jahr beginnt für die Opel -Mutter PSA in Deutschland mit einem Wechsel an der Spitze. Mit Rasmus Reuter soll künftig ein erfahrener Opel -Manager das Geschäft der französischen Marken Peugeot, Citroën und DS in Deutschland leiten, verkündete das Unternehmen am Donnerstag. Der 50-jährige Diplom-Kaufmann verantwortete zuletzt das Aftersales-Geschäft von Opel und Vauxhall und konnte dabei einige Fortschritte vorweisen. Seine Aufgabe in der PSA-Zentrale in Köln dürfte es sein, das Händlernetz der Franzosen auf Vordermann zu bringen. Zu groß ist bei PSA noch die Differenz zwischen erfolgreichen und erfolglosen Händlern.

Seine Bilanz kann sich sehen lassen: vor allem die beiden Kernmarken Peugeot und Citroën konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr bei den Verkäufen deutlich zulegen. Auch wenn die Absatzzahlen für den Dezember noch ausstehen, konnte alleine Peugeot seine Verkäufe in 2017 um rund 19,6 Prozent steigern. Allein DS, die Premiummarke der Franzosen, hat es in der Heimat von Audi, BMW und Mercedes nach wie vor schwer und verkaufte nur wenige tausend Autos – rund ein Viertel weniger als im Vorjahr. Auch die Restrukturierung des Deutschland-Geschäfts hatte Chopelin engagiert vorangetrieben, unter anderem in der Verwaltung und im Finanzierungsgeschäft.

Das letzte Jahr in Deutschland war für den scheidenden Deutschlandchef aber auch durchaus turbulent. Im April rächte sich eine Leasingaktion der Deutschlandtochter der Franzosen. In Verbindung mit einer All-Net-Flatrate konnten Verbraucher einen neuen Peugeot 208 bei Sixt für 99,99 Euro im Monat leasen - inklusive Überführung, Versicherung, Steuern, Service und Anmeldung. Ein Angebot, das am Ende so erfolgreich war, dass in der Zentrale Fragen nach Profitabilität laut wurden. Drei ranghohe Manager mussten gehen, darunter auch Peugeot-Landeschef Benno Gaessler.